Jest decyzja w sprawie trenera Biało-Czerwonych. Padła konkretna obietnica

Po ostatnim finale Speedway of Nations internet oszalał. Kibice pisali, że piąte miejsce to wstyd, a były selekcjoner Marek Cieślak załamywał ręce, mówiąc: "Już nawet Niemcy nas leją".

Nawet Zmarzlik nam nie pomógł

Żużlowej reprezentacji Polski nie pomogło to, że miała w składzie najlepszego zawodnika na świecie, czyli Bartosza Zmarzlika. Zresztą na jego głowę też leciały gromy. Tylko, co bardziej przytomni eksperci zauważyli, że Dobrucki dokonał właściwej selekcji, a porażka w SoN wzięła się z tego, że nasi zawodnicy zwyczajnie nie trafili z formą. Na dokładkę Zmarzlik jechał w finale kilka dni po poważnym upadku i wstrząśnieniu mózgu.

Selekcjoner złożył konkretną obietnicę

Zadzwoniliśmy do trenera, żeby zapytać, co takiego obiecał, ale nie chciał rozwijać tematu. Być może chodzi o tegoroczny finał SoN w Toruniu. W końcu zawody na polskiej ziemi to jest idealna okazja, by wreszcie zdobyć złoto. Polska jeszcze nigdy nie wygrała SoN.