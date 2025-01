Nawet Zmarzlik im nie pomoże. Fatalna pomyłka Motoru Lublin

Brak transferów może się odbić Orlen Oil Motorowi Lublin czkawką. Co z tego, że eksperci pieją z zachwytu i mówią o spacerku po czwarte złoto, skoro Motor popełnił ten sam błąd , co ebut.pl Stal Gorzów po mistrzowskim sezonie 2014 i FOGO Unia Leszno po zdobyciu złota w 2015.

Nawet Zmarzlik nie pomógł Stali

Stal miała wtedy Bartosza Zmarzlika w składzie, a i to nie pomogło. Gorzowianie sezon, w którym bronili tytułu, rozpoczęli od sześciu porażek . Bicie na alarm i nadzwyczajna mobilizacja pomogły na tyle, że Stal finalnie zajęła szóste miejsce. Choć po ośmiu kolejkach miała zaledwie 2 punkty na koncie.

W Lesznie, choć widzieli, co dzieje się ze Stalą, zaryzykowali rok później i też nie wymienili żadnego ogniwa. I omal nie spadli z PGE Ekstraligi. Cudem uniknęli jazdy w barażu , bo drugie miejsce w pierwszej lidze zajął Lokomotiv Daugavpils, który w barażu nie mógł jechać. Zabraniał tego regulamin.

Po pierwszym złocie Motor wymienił pół składu

Najwyraźniej jednak Motorowi to za mało. Albo w Lublinie zapomnieli, co stało się ze Stalą w 2015 i Unią w 2016. Wtedy w Gorzowie i w Lesznie myśleli sobie: po co zmieniać, skoro dotąd wszystko działało bez zarzutu. Szybko się jednak przekonali, że takie myślenie było błędne.