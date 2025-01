Polak postawiony pod ścianą, inaczej wyleci z hukiem. Drugiej szansy nie dostanie

Polak z wielkim kontraktem, inni mogą o tym pomarzyć

To ostatnia szansa, inaczej wyleci z elity

Choć w fazie play-off zauważono minimalny wzrost formy, to trudno się spodziewać stabilnej dyspozycji na przestrzeni całego sezonu. W to jednak muszą wierzyć w ZOOleszcz GKM-ie. Klub nie miał wielkiego pola manewru na rynku transferowym. Wymiana Pludry na Miśkowiaka stanowi dla nich duży atut, lecz dla samego zawodnika jest to ostatnia szansa.

Jeśli nie zacznie punktować na wyższym poziomie, to praktycznie nie ma szans na kolejny kontrakt w PGE Ekstralidze. W 2026 roku nie będzie już zawodnikiem do lat 24. Nie dość, że musi zanotować spory progres, to w dodatku obniżyć swoje wymagania finansowe. Teraz już nie będzie rozdawał kart, tylko samemu będzie musiał zabiegać o względy klubów z elity. W innym wypadku wyleci z najlepszej ligi świata i to na bardzo długo.