Poniosło ich. Miało wyjść śmiesznie, a wyszedł skandal

- Was powinni zdegradować do Naszej Klasy z tego Facebooka - napisał jeden z fanów. - Zróbcie coś z działem marketingu bo wygląda to już tragicznie - dodał mu kolejny. - Dla was to Pani Iga. Dno i pięć metrów mułu, żenada na maxa, wstyd na cały świat - wtórują kolejni. To pokazuje, że klub wywołał potężny skandal. Chcieli zażartować, ale zrobili pośmiewisko z siebie.