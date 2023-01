Inni nam go zazdroszczą. Legenda za życia

To był rok następcy Golloba

No i stuknął nam w kalendarzu rok 2023. Za trzy miesiące ruszy sezon żużlowy w Europie, chwilę później wystartuje cykl Grand Prix. 28- letni Bartosz Zmarzlik stanie przed szansą obrony tytułu mistrza świata i zdobycia go po raz czwarty w karierze. Piszę o tym, bo żyjemy w erze wielkiego polskiego sportowca. Martwiliśmy się, czy po zakończeniu kariery pojawi się ktoś, kto przynajmniej częściowo będzie w stanie zastąpić legendarnego Tomasza Golloba. Wyszło na to, że bardzo pozytywnie się rozczarowaliśmy.

Zmarzlik wciąż ma sportowe wyzwania

Czwarty tytuł to byłoby coś pięknego, ale to nie jedyne wyzwania sportowe stojące przed Zmarzlikiem. W sezonie 2023 wraca do kalendarza Drużynowy Puchar Świata. Po latach bez złota w Speedway of Nations Polacy znów będą faworytem do zdobycia trofeum. Tym bardziej, że finał odbędzie się na polskiej ziemi, czyli we Wrocławiu. I tego wypada życzyć reprezentacji z Bartoszem na czele.