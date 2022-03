Grand Prix Polski w Warszawie odwołane?

Jakub Czosnyka Żużel

Żużlowe Grand Prix Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie znów nie dojdzie do skutku. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, zaplanowane na 14 maja zawody zostaną odwołane. To już trzecia nieudana próba organizatorów do przeprowadzenia turnieju na sztucznie układanym torze w stolicy. Przez dwa ostatnie lata na przeszkodzie stawała pandemia, a teraz wojna na Ukrainie.

Zdjęcie Żużel na PGE Narodowym / Łukasz Trzeszczkowski / Newspix