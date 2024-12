Góra pieniędzy dla słynnego klubu. Kwota zwala z nóg

Co roku mamy kilku chętnych do jazdy w PGE Ekstralidze. To dlatego, że starty w najwyższej klasie rozgrywkowej gwarantują 6,5 miliona złotych rocznie z kontraktu telewizyjnego. Wystarczy tylko spojrzeć, jak awans wpłynął na rozwój ośrodków z Krosna i Ostrowa. Teraz obłowić się może INNPRO ROW.

Wielka kasa na wyciągnięcie ręki. Wystarczy jeden dwumecz

Klub z Rybnika otrzyma w 2025 roku w kilku transzach 6,5 miliona. Jeśli jakimś cudem się utrzymają, choć eksperci skazują ich na pożarcie, to za dwa lata dostaną ponad 8 milionów. Nowa umowa, która będzie obowiązywać w latach 2026-2028, przewiduje 71,5 miliona rocznie do podziału między wszystkimi drużynami. Reklama

ROW ma o tyle szczęście, że nowy system rozgrywkowy jest wręcz skrojony pod beniaminka. Dla tak zbudowanych zespołów runda zasadnicza jest w zasadzie bez znaczenia. Kluczowy będzie pierwszy dwumecz w fazie play-down. Jeśli będzie wygrany, to utrzymanie mają już w kieszeni. Istotną rolę będą odgrywały czynniki losowe, które mogą niejednemu działaczowi pokrzyżować plany.

Reklama TOP 5 akcji meczu PGE Projekt Warszawa - GKS Katowice. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

3-krotny mistrz świata po promocyjnej cenie

Na to właśnie liczą w Rybniku. Ściągnęli czterech mistrzów świata, którzy mają stanowić o sile tej drużyny. Jednym z nich jest Nicki Pedersen. Duńczyk jest najbardziej skuteczny na domowym torze, a to właśnie na tym aspekcie powinien skupić się zespół, dla którego szczytem marzeń jest właśnie ligowy byt.

Tym bardziej, że to sam Pedersen zaoferował się prezesowi Krzysztofowi Mrozkowi. Sternik ROW-u przez chwilę kręcił nosem, ale kiedy zawodnik musiał już zejść z ceny, to przyjął go z otwartymi ramionami. Jego umowa nieoficjalnie ma opiewać na 500 tysięcy złotych za podpis i 5 tysięcy złotych za punkt.

W ostatnich latach zdobywał około 130-140 punktów z bonusami. Teraz dojdą jeszcze cztery dodatkowe mecze. Jeśli licznik zamknie się na 175 punktach, to klub będzie podwójnie zadowolony. Nie dość, że z tak skutecznym Pedersenem możliwe jest utrzymanie, to jeszcze niewiele on kosztuje. Łącznie jego kontrakt może wynosić nieco ponad milion złotych. Więcej jest w stanie zarobić choćby Chris Holder. Reklama

Nicki Pedersen. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Krzysztof Mrozek, prezes ROW-u Rybnik. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński