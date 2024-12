Rozstrzygnie się przyszłość polskiego klubu. Legenda nie ma złudzeń, to upadek dyscypliny

Zadłużenie Stali Gorzów jest gigantyczne. Na koniec października zobowiązania gorzowskiego klubu wynosiły 13,3 milionów złotych. To kwota od której włos się jeży na głowie. Spłacenie tego nie będzie łatwe. Dla porównania najlepsze kluby w PGE Ekstralidze podobno dysponują kwotami na poziomie około 30 milionów rocznie. Więc zadłużenie to mniej więcej połowa z tego. To pokazuje skalę problemu.

Rozstrzygnie się przyszłość. Co zdecydują radni?

Upadek dyscypliny na horyzoncie

Największym problemem żużlowych klubów są koszta. Te w ostatnich latach urosły drastycznie. Przyczyną tego są wynagrodzenia zawodników, które na przestrzeni pięciu lat miały zwiększyć się nawet dwukrotnie. - Jak ja jeździłem warunki były jasne. Pierwsza liga miała 80 złotych za punkt i sprzęt klubowy. Druga miała 60 złotych za punkt. To było zapisane w regulaminie - mówi Andrzej Koselski. Ekspert sugeruje wprost, że brak limitów prowadzi do zderzenia z górą lodową.

Problemem jest coraz mniejsza ilość zawodników, a także niektóre z regulacji. - Nie wiem, dokąd to dotrze. Odkąd uwolniono wynagrodzenia, to dla mnie zaczął się powolny upadek żużla. Dyscyplina zmierza do wyniszczenia. Dla mnie to jest upadek żużla. Mamy chyba więcej obcych zawodników, niż swoich. Mówi się o szkoleniu, a nigdzie nie ma zapisów, żeby wykorzystany sprzęt oddać do klubu. Tego nie ma i nie będzie - kończy legenda bydgoskiej Polonii.