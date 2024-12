Polski klub czeka rewolucja. Wszystko przez hitowy transfer

Mariusz Staszewski uzupełnił sztab trenerski Krono-Plast Włókniarza Częstochowa i to on będzie miał decydujący głos w zakresie składu, taktyki meczowej, przeprowadzanych zmian, czy przygotowania nawierzchni na konkretne zawody. Właśnie przygotowanie toru będzie kluczowe dla Włókniarza, bo od kilku sezonów częstochowianie mieli z tym problemy. - Popróbujemy trochę na sparingach oraz treningach, a na meczach ligowych musimy trafić w to, co każdemu pasuje. Tego się będziemy w miarę możliwości trzymać – mówi w rozmowie z Interią Staszewski, który w rozmowie z naszym portalem zabrał głos także w temacie swoich zawodników.