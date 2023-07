Co za wpadka. Pokazali żużel... w prawo

Wrocław słynie z krasnali. Są one porozmieszczane w całym mieście i nietrudno się na nie natknąć . Wiele z nich coś lub kogoś symbolizuje. Swojego krasnala ma na przykład zmarły żużlowiec Betard Sparty Wrocław, Tomasz Jędrzejak. W 2018 popełnił on samobójstwo. Postanowiono go upamiętnić właśnie w taki, kojarzący się z miastem sposób. Jędrzejak jest wychowankiem klubu z Ostrowa, ale największe sukcesy miał we Wrocławiu właśnie.

Wrocław za chwilę będzie stolicą żużla

Przypomnijmy, że za trzy tygodnie we Wrocławiu odbędzie się Drużynowy Puchar Świata, w którym oczywiście weźmie udział reprezentacja Polski. Jako gospodarz mamy zapewnione miejsce w finale imprezy, który będzie w sobotę. Wcześniej rzecz jasna zgodnie z regulaminem, odjechane zostaną eliminacje oraz baraż . Polska będzie czekać na swoich rywali, których wyłonią właśnie te turnieje. Zwycięzca każdego z nich wejdzie do rozgrywki finałowej.

Czy Polacy będą tym razem faworytami do złota? To już nie jest takie pewne, jak dawniej. Kiedyś mogliśmy wystawiać w zasadzie dwie, równorzędne reprezentacje. Teraz mamy problem z jedną. Pewniakiem jest tylko Bartosz Zmarzlik, bo on jak co roku zachwyca formą. A pewnością pojadą też Maciej Janowski i Janusz Kołodziej. Kolejnych reprezentantów wyłoni zapewne dzisiejszy mecz kadry w Poznaniu. To swoisty casting do ekipy na DPŚ.