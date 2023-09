Co za wieczór! Mamy trzy medale w SGP2

Przed zawodami wiedzieliśmy, że tak naprawdę tylko wybitnie niekorzystne zrządzenie losu może zabrać Cierniakowi złoto . Turnieje młodzieżowe mają jednak to do siebie, że po pierwsze potrafią sypnąć niespodziankami, a po drugie jazda najmłodszych żużlowców bywa na tyle nierozważna, że jeden głupi manewr może wypaczyć wyniki całych zawodów. Dodatkowo w piątek były problemy z torem w Vojens, a upadki zdarzyły się już nawet podczas sesji treningowej.

Turniej nieoczekiwanie rozpoczął się od zera w wykonaniu Cierniaka. Mimo bycia juniorem, ten zawodnik ma jednak już na tyle duże doświadczenie, że nie ruszyło go to specjalnie. Polscy kibice zresztą i tak mieli powody do radości, bo od zwycięstwa zaczął Bartłomiej Kowalski, inny z kandydatów do medalu. Zresztą on w ogóle kapitalnie wszedł w turniej. Po trzech seriach miał komplet dziewięciu punktów. Nieźle jechał też Damian Ratajczak.