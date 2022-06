Ceny idą w górę! Rynek za chwilę oszaleje

Choć nie jesteśmy jeszcze nawet na półmetku sezonu, zawodnicy już teraz odbywają spotkania w sprawie przyszłorocznych kontraktów. Nie ma co się temu dziwić, bo wymian na rynku, szczególnie w przypadku topowych zespołów i topowych zawodników, nie ma obecnie zbyt wiele. Zawodnicy nauczyli się już, że dla 100, czy 200 tysięcy złotych więcej nie warto ruszać się z klubu, który płaci na czas i rywalizuje o najwyższe cele, a topowych żużlowców, gwarantujących określone zdobycze punktowe, nie przybywa zbyt wielu.

W tym roku dodatkowym utrudnieniem dla klubów jest uszczuplenie się grona czołowych zawodników o trzech Rosjan - Emila Sajfutdinowa, Artioma Łagutę i Grigorija Łagutę. Nic nie wskazuje na to by rosyjska napaść na Ukrainę miała się zakończyć w najbliższych miesiącach, a to warunek konieczny dla ewentualnego powrotu żużlowców Sbornej do rywalizacji w Polsce.

Motor i Sparta uruchomią lawinę?

Karty na rynku mogą rozdawać przede wszystkim dwa kluby - Motor Lublin i Betard Sparta Wrocław. Oba zespoły będą miały w składach Rosjan i po ich zawieszeniu mają dziury, które z pewnością będą chcieli uzupełnić. Oba zespoły mają też zasoby, by włączyć się w licytacje o najlepszych żużlowców - nawet Bartosza Zmarzlika (o nim marzą przede wszystkim w Lublinie).

Jeden, czy dwa transfery liderów, mogą wywołać prawdziwą lawinę. Już teraz mówi się o tym, że Leon Madsen, któremu po tym sezonie kończy się kilkuletni kontrakt w Częstochowie, wstępnie porozumiał się z klubem z województwa lubelskiego. Do listopada jest jeszcze dużo czasu i wiele może się w tym temacie zmienić, ale jeśli taki transfer doszedłby do skutku, do grona łowców dołączyłby też Włókniarz. I tak, może się okazać, że dojdzie do sporych przetasowań, większych, niż w poprzednich latach.

A może będzie spokojnie?

Może się jednak okazać, że transferowa karuzela będzie spokojniejsza, niż przed rokiem. W teorii, wszystkie trzy zespoły, które straciły liderów-Rosjan (Toruń, Lublin i Wrocław) nie są skazane na poszukiwanie nowych zawodników. W Lublinie lukę po Łagucie mógłby uzupełnić Lampart, który kończy wiek juniora. We Wrocławiu Bewley mógłby zostać przesunięty z pozycji rezerwowego do podstawowej piątki. W Toruniu jeden problem zostałby nawet rozwiązany, bo Lambert przestanie być zawodnikiem U24, jednak nie trzeba by było pozbywać się żadnego z seniorów.

Pomimo tego, że wspomniane składy spełniałyby regulaminowe wymogi, wydaje się, że siła tych drużyn nie byłaby satysfakcjonująca dla zarządów klubów i bardziej prawdopodobne jest, że każdy z tych ośrodków ruszy na polowanie.