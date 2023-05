Byli w szoku. Młokos postraszył gwiazdy

Łobodziński czekał na swoją szansę niemal całe spotkanie. W 12. wyścigu wyjechał po raz pierwszy. Zdobył od razu punkt z bonusem, bo pokonał juniora drużyny przeciwnej. Tam jednak wielkiej furory nie zrobił, bo w zasadzie Bartosz Bańbor do końca naciskał go w walce o ten punkt. Łobodziński został zgłoszony także do biegu nr 14 i tam już wypadł dużo bardziej okazałe. Nikt się nie spodziewał takiej postawy.