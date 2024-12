Falubaz marzy o stworzeniu potęgi. Już ściągnęli największą gwiazdę

Falubaz Zielona Góra po powrocie do PGE Ekstraligi marzy o stworzeniu potęgi. Zielonogórzanie w pierwszym roku po powrocie do elity wzmocnili się największą dostępną na rynku gwiazdą, Leonem Madsenem. Nowy prezes Falubazu, Adam Goliński wprost przyznaje, że marzy o Dominiku Kuberze. – Nawet nie ma, co marzyć o lepszym zawodniku, niż Leon Madsen. Przyszedł do nas najlepszy z wolnych żużlowców – mówi w rozmowie z Interią Andrzej Huszcza, legenda Falubazu.