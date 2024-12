Hansi Flick przed meczem z Atletico Madryt: To naprawdę ważne wydarzenie dla nas. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Żużel. Arged Malesa Ostrów Wielkopolski. Mariusz Staszewski odchodzi, kibice są wściekli

Po oficjalnym komunikacie, w mediach społecznościowych Arged Malesy Ostrów, krytyczne komentarze przybywały z minuty na minutę. - Już wiem, dlaczego cyrk rozkłada się zawsze koło stadionu. - Robicie kibiców w balona już kolejny rok. W zeszłym roku to samo było z Kubą (Krawczykiem - dop.red.), ludzie z bliższego otoczenia zawodnika wiedzieli o tym, że jest sprzedany, a nie wypożyczony, zaraz po podpisaniu kontraktu. Wy tylko mydlicie ludziom oczy - piszą niezadowoleni kibice.



Następni fani nie zwalniają nogi z gazu. - Do 1 kwietnia jeszcze trochę czasu zostało. - Sprytnie: najpierw karnety, a później Mariusz. Niestety. - Niech teraz zarząd klubu, z prezesem na czele, wytłumaczy nam, dlaczego ściemniał i ogłosił, że trener Staszewski zostaje z nami na sezon 2025. - Prawdziwy prezent pod choinkę. Wyczucie czasu i marketing sportowy na poziomie ujemnym. Dodać fakt, że jakiś czas temu ogłoszono jego pozostanie w klubie, to rysuje się obraz bardzo nędzny. Do trenera w profesjonalnym klubie nie należą wszystkie obowiązki, z jeżdżeniem ciągnikiem, włącznie z zasiadaniem w zarządzie i objeżdżaniu sponsorów - dodają.