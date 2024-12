Huczy o głośnym odejściu z klubu milionera. To może być zaskakujący transfer

Żużel. H. Skrzydlewska Orzeł Łódź. Maciej Jąder zostanie na kolejny sezon

Jeszcze w październiku Skrzydlewski miał zlecić Jąderowi budowę zespołu na następny sezon. Później jeszcze w otoczeniu Orła miał pojawił się Janusz Ślączka, którego przyszłość w Krono-Plast Włókniarzu Częstochowa pozostaje niepewna. Jąder i Skrzydlewski namówili do jazdy w Łodzi całkiem solidnych zawodników: Andreasa Lyagera, Vaclava Milika, Patricka Hansena, Roberta Chmiela, Patryka Wojdyłę, Mateusza Bartkowiaka (U24), Oliviera Buszkiewicza i Seweryna Orgackiego.



Władzom Orła na wszystkich oficjalnych wydarzeniach jako trener towarzyszy Maciej Jąder, co daje do zrozumienia, że wciąż będzie pracować w Łodzi. Ten szkoleniowiec w poprzednich rozgrywkach poprowadził zespół do play-off Metalkas 2. Ekstraligi. Umowa jest ważna jednak tylko do końca grudnia. Dochodziły do nas informacje sugerujące, że 46-latek chwycił za telefon w poszukiwaniu nowego miejsca pracy. W celu weryfikacji tych doniesień skontaktowaliśmy się z samym zainteresowanym.