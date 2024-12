Tak polskie kluby oszukują zawodników. Ekspert mówi o jawnym przekręcie

Ostatnie lata dla całej dyscypliny są dosyć trudne. Kryzys spowodowany pandemią oraz wojną na Ukrainie, zostawił po sobie wiele śladów. Powodem jest także niegospodarność. Pokazuje to sytuacja ebut.pl Stali, która mierzy się z ogromnymi długami. W innych klubach podobno nie jest wcale lepiej. - Metody by wykiwać zawodników są bardzo różne. A to przelew nie przyszedł od sponsora, a to coś w papierach się zagubiło - mówił Andrzej Koselski w rozmowie z Interią Sport.