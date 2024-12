18-letni milioner w reprezentacji Polski. Już oficjalnie, jedno sensacyjne nazwisko

- Oskar zasłużył na kadrę. Miał dobre mecze, szczególnie w końcówce. Jest progres, jest praca i pewność siebie, której do niedawna brakowało. Widać, że się rozwija - tak trener kadry uzasadnił pierwsze powołanie dla Palucha.

18-letni milioner debiutantem w reprezentacji Polski

Wcześniej 18-latek był pomijany w powołaniach z prostego powodu. - Brakowało tego stempla - przyznał Dobrucki, wskazując, że Paluchowi brakowało pewności siebie. To go blokowało.

Mencel sam sobie to wywalczył

- Sam sobie wywalczył miejsce w reprezentacji, wygrywając cykl turniejów zaplecza. Ma pewien kredyt zaufania. Jak się poukłada sprzętowo i z teamem, to ma szansę. Najwyższy czas, żeby się pokazał - mówi Dobrucki o powołaniu dla Mencela na polskizuzel.pl.

Dwóch czterdziestolatków. Trener wyjaśnia

W kadrze jest dwóch czterdziestolatków: Jarosław Hampel i Janusz Kołodziej. Dobrucki przyznał, że bardzo ich potrzebuje. Zwłaszcza na zgrupowaniu na Malcie, bo ich doświadczenie i fakt, że chętnie się nim dzielą, to duża szansa na rozwój dla młodych zawodników.

Poza Zmarzlikiem, Hampelem i Kołodziejem powołania dostali Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek, Mateusz Cierniak i Bartłomiej Kowalski. To seniorzy. Gdy idzie o juniorów, to poza wspomnianymi Paluchem i Mencelem mamy w kadrze Wiktora Przyjemskiego, Bartosza Bańbora, Jakuba Krawczyka i Damiana Ratajczaka.

Dobrucki, prezentując kadrę na oficjalnej stronie, opowiada o każdym zawodniku. Zwraca uwagę choćby na to, jak trudną drogę przeszli ostatnio Dudek czy Janowski. Przyznaje, że przeszli sprzętowe turbulencje , ale liczy na to, że to ich umocni. Widać, że w nich wierzy.