Magdalena Fręch walczyła z triumfatorką turnieju WTA. Doszło do niespodzianki

Sezon 2024 okazał się niezwykle udany dla Magdaleny Fręch. Wygrała swój pierwszy turniej WTA, na dodatek od razu rangi "500". Do tego dotarła do czwartej rundy Australian Open, była również w ćwierćfinale tysięcznika w Wuhan. W pewnym momencie znalazła się nawet na 22. pozycji w światowym rankingu. Obecnie plasuje się o trzy lokaty niżej, ale to i tak wiąże się z ogromnymi bonusami.