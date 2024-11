Wpadka Sabalenki w Rijadzie. Aryna nie chciała już tego ukrywać, bolesne wyznanie

Sabalenka opuszczała Rijad niepocieszona. Tytuł WTA Finals powędrował w ręce Coco Gauff

Jako że Świątek nie awansowała do półfinału, Sabalenka mogła być pewna, że Polka jej nie wyprzedzi. Taki scenariusz byłby możliwy jedynie w sytuacji, kiedy raszynianka obroniłaby wywalczony przed rokiem tytuł, a 26-latka nie wyjdzie z grupy. Stało się jednak inaczej.

Kubłem zimnej wody dla mistrzyni US Open była półfinałowa porażka z Coco Gauff. Amerykanka i Białorusinka dały prawdziwe show w Rijadzie, ale to młodsza z tenisistek tym razem była górą 7:6(4), 6:3. Trzecia rakieta świata pokonała także w finale Qinwen Zheng i to w jej ręce powędrował tytuł WTA Finals.