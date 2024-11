Emmę Raducanu w ostatnich miesiącach prześladował prawdziwy pech. Liczne kontuzje sprawiły, że mistrzyni US Open z 2021 roku zaliczyła ogromny spadek w światowym rankingu kobiecego tenisa i choć od tamtej pory próbowała wrócić do rywalizacji, za każdym razem kończyło się to "falstartem" i kolejnymi problemami ze zdrowiem.