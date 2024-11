Koniec marzeń Aryny Sabalenki o tytule. Bolesne pożegnanie z WTA Finals, Coco Gauff w finale

Aryna Sabalenka żegna się z WTA Finals. Coco Gauff zagra o tytuł w Rijadzie

Podczas szóstego gema obserwowaliśmy niesamowitą rywalizację. Sabalenka wypracowała sobie ogrom okazji na przełamanie, ale przez ponad 10 minut nie potrafiła dopiąć swego. Dopiero za ósmą okazją w końcu się powiodło. Można było przypuszczać, że to doda jeszcze otuchy Arynie do walki o powrót do meczu. Po chwili Amerykanka przełamała jednak Białorusinkę do zera i serwowała po awans do finału. Znów nie potrafiła utrzymać własnego podania, ale nie miało to większego znaczenia.