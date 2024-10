Tyle trzeba zapłacić za pożegnanie Rafaela Nadala. Ceny to prawdziwy kosmos

Tenis. Rafael Nadal o końcu kariery

" Nadszedł czas, gdy muszę ogłosić, że kończę grać profesjonalnie w tenisa . W ostatnich latach nie byłem w stanie grać bez ograniczeń. To oczywiście trudna decyzja. Jej podjęcie zajęło mi wiele czasu. Ale wszystko ma swój początek i koniec. Myślę, że jest to właściwy moment, aby zakończyć długą i pełną sukcesów karierę. Kiedyś nie mogłem sobie wyobrazić, że osiągnę tak wiele" - powiedział w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Jestem bardzo podekscytowany, że moim ostatnim turniejem będzie finał Pucharu Davisa, gdzie będę reprezentował swój kraj. To dobre zakończenie. Jednym z moich pierwszych doświadczeń jako profesjonalnego tenisisty był finał Pucharu Davisa w Sewilli w 2004 roku. Jestem szczęściarzem, skoro mogłem doświadczyć tego wszystkiego. Dziękuję całej tenisowej społeczności. Wszystkim, którzy są zaangażowani w ten sport: moim długoletnim kolegom i rywalom. Przeżyłemnimi wiele pamiętnych momentów, które zapamiętam do końca życia" - oświadczył tenisista.

Biletów na to wydarzenie nie ma już dawno w sprzedaży, ale można je jeszcze nabyć na platformach, gdzie odsprzedaje się wejściówki. I ich ceny mogą zwalać z nóg. Najtańsze kosztują ponad 8000 złotych, natomiast najdroższe to już zupełny kosmos . Obecnie, na jednej z nich widnieje cena ponad 300 tysięcy złotych, a miała dochodzić nawet do 600 tysięcy złotych, jak podał portal "Klix.ba".

To o wiele więcej niż np. za bilety podczas tegorocznego US Open, gdzie za najtańsze wejściówki na finały trzeba było zapłacić 400 dolarów, a te premium kosztowały nawet kilka tysięcy dolarów.

Tenis. Do Nadala zwróciła się też Iga Świątek

"Dziękuję ci za bycie tak cudowną osobą, także poza kortem. Twoja skromność to coś, co nie jest częste wśród osób, które osiągają taki sukces. Ty zawsze pozostałeś szczery wobec siebie. Dziękuję za bycie dla mnie przykładem dobrego człowieka. Mam nadzieję, że będziesz cieszył się nowym etapem swojego życia i być może też nowym etapem kariery, bo dla ciebie 'sky is the limit'. Mam nadzieję, że spędzisz mnóstwo czasu ze swoimi bliskimi i rodziną. Dziękuję!" - dodała.