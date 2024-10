Świątek szuka trenera. Pojawił się temat Nadala, oceniono szanse

Rafael Nadal trenerem Igi Świątek?

Wielu kibiców Nadala i Świątek bardzo chciałoby zobaczyć ten duet w akcji. W komentarzach w mediach społecznościowych pojawiły się sugestie dotyczące tego, że to właśnie Hiszpan powinien zostać nowym trenerem 23-letniej tenisistki. Marek Furjan twierdzi jednak, że to niemożliwe i Świątek nigdy nie dokona takiego wyboru mimo całej sympatii do "Rafy".

"Świątek potrzebuje trenera lub mentora? Wydaje mi się, że mentor nie będzie funkcjonował bez trenera. Wiele osób pisze: No dobrze, to skoro Rafa Nadal kończy karierę, to może niech to on będzie. To nie do końca tak wygląda. Na to nie ma żadnych szans" - tłumaczył w rozmowie ze Sport.pl.