Porażka z Coco Gauff i nieoczekiwany zwrot akcji. Sabalenka ujawnia, czekała z tym ponad rok

Spektakularny sezon Aryny Sabalenki. W Wuhan dołożyła kolejny tytuł

Mistrzyni US Open w finale po trzysetowym pojedynku pokonała Qinwen Zheng i dołożyła kolejny w tym sezonie prestiżowy tytuł. Doprowadziła przy tym do wyrównania stanu historycznej rywalizacji z Coco Gauff - obecnie obie tenisistki mają po cztery zwycięstwa. Amerykanka w ubiegłym sezonie okazała się lepsza od Białorusinki w finale US Open, gdzie wygrała 2:6, 6:3, 6:2. Sabalenka w ostatnim wywiadzie wróciła wspomnieniami do tamtego momentu.