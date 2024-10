Skandalista zwrócił się do Nadala. "Proszę". Teraz oficjalnie ogłasza

W ostatnim czasie tenis pożegnał wiele naprawdę wybitnych postaci, zarówno jeśli chodzi o kobiety, jak i panów. Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu koniec kariery oficjalnie ogłosiła Angelique Kerber, a dwa miesiące później to samo światu przekazał Rafael Nadal. Jeden z największych, a według wielu, największy tenisista w historii poinformował, że wraz z finałami Pucharu Davisa zakończy się jego kariera.

Chwilę później Nick Kyrgios, a więc pewnie jeden z największych kortowych skandalistów obecnych czasów w czułych słowach zwrócił się do Hiszpana. " Rafa, nie kończ kariery, proszę, chce z Tobą zagrać jeszcze ten jeden ostatni raz " - napisał na Twitterze.

Nick Kyrgios wraca do tenisa. "Czuję się wyjątkowo dobrze".

To już się nie wydarzy, a sam Australijczyk od bardzo długiego czasu nie pojawia się na światowych kortach. Ostatni raz kibice mogli oglądać 29-latka na kortach w czerwcu 2023 roku . Od tego momentu Australijczyk przy tenisie pracował w roli komentatora na turniejach rangi Wielkiego Szlema.

Jak się okazuje, niebawem znów zobaczymy go na kortach. - Coś mnie trzyma przy grze. (...) Myślę, że jedyną rzeczą, która jest teraz moim celem, jest Wielki Szlem. Myślę, że to będzie jedyna rzecz, która ostatecznie uciszy ludzi. To będzie moja głęboka motywacja - powiedział w rozmowie z Code Sports, zapowiadając swój powrót w 2025 roku.