Fatalna seria Polki przerwana tuż przed północą. Triumf na drugim końcu świata

W końcu nadeszło jednak przełamanie złej serii w grze pojedynczej. Po ośmiu porażkach z rzędu Polka przyleciała do Macon w środkowej części stanu Georgia na turniej rangi ITF W100. W pierwszej rundzie tenisistka urodzona w Krynicy-Zdroju, notowana obecnie na 265. pozycji w rankingu WTA, trafiła na zawodniczkę niżej ulokowaną w kobiecym zestawieniu. Mowa o Sahaji Yamalapalli, reprezentantce Indii plasującej się na 292. lokacie. Wydawało się zatem, że to dobra okazja dla naszej tenisistki na przełamanie się - tym bardziej, że to Kawa była wskazywana w roli nieznacznej faworytki pojedynku. Katarzyna potwierdziła te przedmeczowe predykcje.