Trzy zwycięstwa od miana polskiej rakiety numer jeden. W rankingu WTA

Poznanianka, po połączeniu sił z Fanny Stollar , wyraźnie odżyła. Wspólnie wygrały dwa turnieje rangi WTA 125 (w Guadalajarze i Walencji), jeden ITF W100 (w Maspalomas), a przede wszystkim: WTA 250 w Budapeszcie. I to wszystko od połowy lipca, w najważniejszym dla Polki okresie. W lipcu broniła bowiem wielu punktów za zeszłoroczne sukcesy, a dziś można powiedzieć, że dała radę. I ma nawet szansę jeszcze w tym tygodniu zbliżyć się do swojej rekordowej pozycji.

Katarzyna Piter i Fanny Stollar nie miały szczęścia w losowaniu drabinki w Kantonie. I nagle wszystko się odwróciło

W Kantonie, w zawodach rangi WTA 250, Polka i Węgierka miały jednak kiepskie losowanie: wpadły na rozstawione z dwójką: Aldilę Sutjiadi i Yifan Xu . Indonezyjsko-chińska para w zeszłym tygodniu dotarła do półfinału zawodów WTA 500 w Ningbo, obie są w TOP 50 deblowego rankingu, Chinka trzykrotnie grała w finale Wielkich Szlemów. I ten mecz był planowany jeszcze dziś rano, bukmacherzy wyraźnie stawiali na rywalki Polki i Węgierki, ale to ostatecznie Piter i Stollar zagrają w ćwierćfinale. Tyle że na korcie spotkały się z... zupełnie innym duetem.

6:2, pełna kontrola ze strony Polki i Węgierki. I zaskakujący zwrot, doszło do super tie-breaka

Decydował więc super tie-break, grany do 10 punktów, a w nim Seidel i von Deichmann prowadziły 5:4 i... to był koniec ich zdobyczy. Sześć kolejnych akcji wygrały rywalki, to one awansowały.