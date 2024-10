Najpierw lanie od Igi Świątek, teraz znowu klęska. 6:1, 6:0, to była demolka

Diane Parry w drugiej rundzie turnieju podczas igrzysk w Paryżu trafiła na Igę Świątek, która wygrała z Francuzką 6:1, 6:1. Później próbowała swoich sił w Cleveland, gdzie przegrała w pierwszej rundzie z Anastazją Potapową, z kolei w US Open dotarła do drugiej rundy i tam uległa Yafan Wang, ugrywając zaledwie cztery gemy.

Parry, która plasuje się na 50. pozycji w światowym zestawieniu tenisistek, szybko odpadała także w Monastyrze, Pekinie i Wuhan. Zrehabilitowała się w Osace, gdzie w turnieju WTA 250 dotarła do półfinału, ulegając w nim Suzan Lamens. Po występie w Japonii przeniosła się do Chin, a dokładnie do Kantonu, gdzie rozgrywany jest turniej Guangzhou Open.