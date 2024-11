Świątek, Gauff, Rybakina, teraz wicemistrzyni z Paryża. Trop wiedzie do Ameryki

Miała być rywalką Igi Świątek w olimpijskim finale. Zagrała o złoto z Qinwen Zheng

Przez lata Vekić nie robiła jednak takich postępów i nie osiągała takich sukcesów, jakie jej przepowiadano. Kilka razy wspinała się na 19-20. miejsce w rankingu WTA, niespełna dwa lata temu w końcu dotarła po raz drugi do ćwierćfinału Wielkiego Szlema, stało się to w Melbourne. Wcześniej w najlepszej ósemce była tylko raz w Nowym Jorku. I ten rok stał się prawdziwym przełomem. Pod okiem Nikoli Horvata , ale też ze zdalną pomocą i konsultacjami słynnej Pam Shriver .

Długo jednak nic nie zapowiadało tak świetnego lata - Vekić osunęła się w rankingu niemal o 30 pozycji, na 49. miejsce. A później przyszły znakomite występy na trawie: finał w Bad Homburg (WTA 500), dramatyczny półfinał Wimbledonu, przegrany w tie-breaku trzeciego seta, granego do 10 punktów, z Jasmine Paolini, mimo piłki meczowej. No i wreszcie - olimpijski występ w Paryżu. Vekić miała być wtedy po raz piąty w karierze rywalką Świątek, ale Igę zatrzymała w półfinale Qinwen Zheng. Chorwatka zaś ograła w Paryżu Coco Gauff, w półfinale Annę Karlinę Schmiedlovą i to ona stanęła przeciwko Chince w meczu o złoto. Przegrała 2:6, 3:6, ale do dziś jest szczęśliwa.