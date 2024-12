Skandaliczne słowa o Świątek, a teraz nagła decyzja Djokovicia. Zaszokował

Na dniach tenis na najwyższym poziomie obudzi się do życia. Fani Igi Świątek odliczają do towarzyskiego World Tennis League, United Cup, a następnie przyjdzie pora na poważne granie indywidualne. Od 12 do 26 stycznia potrwa jeden z czterech turniejów wielkoszlemowych, Australian Open. Jest tak ważny, że Carlos Alcaraz oznacza go jako główny cel na 2025 rok, choć w jego przypadku wiąże się to z chęcią skompletowania karierowego Szlema.

Reklama