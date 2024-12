Wyleciał z teamu Świątek, teraz się odgraża. Zaatakuje z całą mocą. "Zero szacunku"

Nick Kyrgios nie jest obecnie notowany w rankingu ATP . Wypadł z listy w ubiegłym roku, podczas którego rozegrał tylko jeden mecz. Pokazał się w czerwcu w Stuttgarcie i szybko wrócił do roli pacjenta. Ale przez minione półtora roku zrobił wiele, by o nim nie zapomniano.

Australijczyk wykorzystał wpadki dopingowe Jannika Sinnera i Igi Świątek, by zwrócić na siebie uwagę. Atakował w mediach społecznościowych najpierw lidera, a potem niedawną liderkę światowego rankingu. Domaga się surowszych kar, dłuższych dyskwalifikacji i zdecydowanych wyrazów potępienia .

Kyrgios zapowiada twardą "jazdę" z Sinnerem. Do starcia może dojść w Australian Open

Kyrgios nieustannie wywiera presję w tym temacie. Jego najnowszy występ nie pozostawia cienia wątpliwości co do tego, że 29-latek nie ma dobrych intencji. W podkaście "Nothing Major" zapowiedział otwarty atak na Sinnera w trakcie Australian Open - jeśli tylko los pozwoli im stanąć im twarzą w twarz.