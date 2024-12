Toną w zachwytach nad znanym tenisistą. Zrobił to na oczach całego świata

37-latek w ostatnich latach nie odnosił już tak imponujących sukcesów na korcie, jednak mimo to nie zdecydował się jeszcze na przejście na sportową emeryturę. Zamiast tego czas wolny od rywalizacji w tenisowych turniejach Włoch postanowił wykorzystać na próbowanie swoich sił w innych dyscyplinach. Po zakończeniu sezonu 2024 Fognini zdecydował się bowiem na rozpoczęcie przygody z... tańcem towarzyskim.

AP / © 2024 Associated Press

Oskarżono go o doping, teraz triumfuje. Tenisista odebrał prestiżową nagrodę. "Moja mama płakała" [WIDEO]

Oskarżono go o doping, teraz triumfuje. Tenisista odebrał prestiżową nagrodę. "Moja mama płakała" [WIDEO] / AP / © 2024 Associated Press

Fabio Fognini wystąpił w "Tańcu z Gwiazdami"

Fabio Fognini wystąpił gościnnie w 19. edycji włoskiego "Tańca z Gwiazdami" emitowanego na Rai1. Zaprezentował swoje taneczne umiejętności wykonując boogie do hitu "Great Balls Of Fire" autorstwa Jerry'ego Lee Lewisa. Publiczność była pod wrażeniem talentu tenisisty i nagrodziła go owacją na stojąco.