Sensacja na United Cup. Półfinałowa rywalka Świątek przegrała ze 175. rakietą rankingu WTA

Mecz z Xinyu Gao miał stanowić przyjemne otwarcie sezonu dla Beatriz Haddad Maii - zawodniczki, która w czerwcu 2023 roku rywalizowała z Igą Świątek o miejsce w finale Roland Garros. Chinka, będąca na 175. miejscu w rankingu WTA, dostała nieoczekiwaną szansę podczas United Cup. To efekt wycofania się Qinwen Zheng , która miała pełnić rolę "jedynki" w swojej drużynie. Mistrzyni olimpijska przyznała w swoim wpisie na Instagramie, że potrzebuje dodatkowego czasu na odpoczynek i dobre przygotowanie się do nowego sezonu.

Xinyu Gao pokonała Beatriz Haddad Maię. Niespodziewany wynik już w pierwszym dniu sezonu 2025

Brazylijka rozpoczęła spotkanie bardzo dobrze. Przełamała na starcie rywalkę z Azji, a później utrzymała własne podanie i zrobiło się 2:0. Z czasem obraz meczu uległ jednak zmianie. Chinka wykazała się niezwykłą walecznością i sprawiła mnóstwo problemów Haddad Maii. W szóstym gemie pojawił się nawet break point powrotny na 3:3. Kilkanaście minut później Beatriz miała jednak setbola na 6:3, którego nie udało się wykorzystać. Gao walczyła do końca o powrót do rywalizacji w pierwszym secie i to się udało. W ostatniej chwili wyrównała na 5:5. Końcówka partii należała jednak do bardziej doświadczonej tenisistki. Najpierw reprezentantka Brazylii zdobyła kolejne przełamanie, a później obroniła dwa break pointy i zamknęła tę część spotkania wynikiem 7:5.