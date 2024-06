Rewolucja po wpadce Sabalenki. Gauff świętuje, bez względu na wynik ze Świątek

Rok temu Iga Świątek przez wiele tygodni opierała się naporowi Aryny Sabalenki, która już po swoim triumfie w Melbourne miała ogromny apetyt na zdystansowanie raszynianki. Była bliska tego podczas Rolanda Garrosa, później zabrakło jej dosłownie paru punktów w półfinale Wimbledonu. Iga długo dawała radę, choć sama mówiła, że męczyło to ją psychicznie. Aż w końcu nie dała rady, w Nowym Jorku kolejny raz sposób na nią znalazła Jelena Ostapenko , na dość wczesnym etapie turnieju, Białorusinka zaś zawędrowała do finału.

Już wtedy było pewne, że to ona zostanie kolejną liderką rankingu . Tamten finał US Open przegrała z Coco Gauff , efekty widać... dzisiaj, na razie w wirtualnym rankingu.

Coco Gauff wykorzystała swoją szansę. I niemoc Sabalenki w ćwierćfinale Rolanda Garrosa

20-letnia obecnie Amerykanka miała wtedy kapitalne lato, wygrała trzy duże turnieje. Zbliżyła się do Świątek i Sabalenki, Polka jednak odparła atak, sama zaś po WTA Finals odebrała tron zawodniczce z Mińska . I znów zaczęła uciekać najgroźniejszym rywalkom, a że jest najlepsza , widać to obecnie w rankingu WTA Race.

Gauff dwójką w Wimbledonie? To jeszcze nie jest pewne, oto warunki

To oznacza, że Sabalenka w najbliższym rankingu będzie miała 7788 punktów, Gauff zaś już teraz ma dokładnie o 200 więcej. Nawet jeśli przegra w czwartek ze Świątek, to awansuje na drugą pozycję. Jeśli zaś wygra, jej ranking skoczy do 8508, to zapewni jej dwójkę w turniejowej drabince Wimbledonu. Triumf w całym RG dałby dorobek 9208 pkt i pozwoliłby zbliżyć się do Igi na dystans "zaledwie" 1267 pkt.