Przepaść w rankingu, ponad 700 miejsc. A mistrzyni olimpijska i tak rozbiła Serbkę

Dwa lata temu Belinda Bencic do swojej i tak już bogatej kolekcji tytułów dorzuciła triumf w Billie Jean King Cup - wspólnie z Jill Teichmann , Viktoriją Golubic i Simoną Waltert triumfowały w Glasgow, w finale pewnie pokonały Australię. Wydaje się, że nie są to najmocniejsze nazwiska w tourze, a przecież wówczas w Szkocji rywalizowały też choćby: Coco Gauff, Jelena Rybakina, Jasmine Paolini, Karolina Muchova czy Paulsa Badosa . Liczy się siła zespołu, także mentalna, a w tym aspekcie Szwajcarki umiały sobie zawsze radzić.

W kwietniu tego roku w Biel podejmowały Polskę - zabrakło w ich składzie nie tylko oczekującej na poród Bencic, ale także kontuzjowanej Golubic, a mimo to były w stanie napsuć sporo krwi Idze Świątek i spółce. Bencic, liderka drużyny, wróciła do gry sześć miesięcy po porodzie. Zaliczyła dwa kontrolne starty w zawodach ITF, ale wykładnią jej formy miały być dopiero pojedynki w starciach Pucharu Billie Jean King z Serbią. Stawką jest gra w turniejach kwalifikacyjnych do przyszłorocznego finału - zmieniona zostanie bowiem formuła. A to już w kwietniu 2025 roku, rywalem może być m.in. Polska.