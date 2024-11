Zawodniczka z Raszyna do tematu wróciła jeszcze w trakcie turnieju stwierdzając, że tak częsta gra na wysokim poziomie jest wręcz "wyczerpująca". "Zasługujemy na więcej odpoczynku. Być może ludzie mnie za to znienawidzą, ale naprawdę ciężko jest nadążyć" - pomstowała.

Billie Jean King w kontrze do Igi Świątek. Jasny przekaz legendy

Głos w sprawie obciążeń, z jakimi zmagają się tenisistki, zabrała Billie Jean King - 39-krotna mistrzyni wielkoszlemowa i legenda tej dyscypliny. Amerykanka już na początku swojej wypowiedzi dla BBC zasygnalizowała, że nie podziela stanowiska Świątek. "To takie ciekawe, że one ciągle narzekają, że to za dużo" - powiedziała, odnosząc się do narzekań tenisistek na przeładowany kalendarz.