"Polskie" starcie w Rijadzie, chwilę przed grą Świątek z Gauff. Triumf po obronie meczbola

Jedyną reprezentantką naszego kraju w Rijadzie jest oczywiście Iga Świątek. Nie brakuje jednak zawodniczek mających polskie korzenie. Takimi tenisistkami są choćby Gabriela Dabrowski i Jasmine Paolini. "Kocham moje polskie dziedzictwo" - wyznała przed rokiem na US Open ta pierwsza . Kanadyjka nigdy nie ukrywała, że jestem pół-Polką. Jej tata pochodzi z naszego kraju. Z kolei Włoszka jest doskonale znana kibicom na całym świecie ze względu na znakomite występy w singlu w sezonie 2024. 28-latka ma babcię, która mieszka w Łodzi.

Teraz obie zawodniczki stanęły naprzeciw siebie w meczu fazy grupowej WTA Finals. U boku Dabrowski znalazła się Erin Routliffe, a razem z Paolini zagrała Sara Errani. Każdy z tych duetów ma sukcesy na swoim koncie. Gabriela oraz Erin triumfowały w deblowym US Open 2023. Reprezentantki Italii sięgnęły zaś po złoty medal ostatnich igrzysk olimpijskich w grze podwójnej . W dzisiejszym spotkaniu stawką było drugie zwycięstwo w Rijadzie.

Gabriela Dabrowski i Erin Routliffe z drugą wygraną. Włoszki pokonane po super tie-breaku

Początek spotkania został całkowicie zdominowany przez tenisistki z Półwyspu Apenińskiego. Wygrały na starcie aż 13 akcji z rzędu . Dopiero wtedy Kanadyjka i Nowozelandka doszły do głosu, ale jak się okazało - tylko na chwilę. Po tym, jak zdobyły premierowego gema, później nie zdołały już dołożyć drugiego "oczka". Nawet w szóstym czy siódmym gemie, gdzie zawodniczki rozgrywały decydujący punkt. Ostatecznie Errani i Paolini wykorzystały trzeciego setbola i zamknęły premierową odsłonę pojedynku rezultatem 6:1.

W drugiej partii działo się już o wiele więcej. Dabrowski i Routliffe w końcu doszły do głosu, prowadziły nawet 4:1. Pozwoliły jednak Włoszkom na zmniejszenie strat do jednego gema. Sara i Jasmine serwowały po rezultat 4:4, ale nie wykorzystały tej okazji. Gabriela i Erin ponownie odskoczyły. Przy stanie 5:3 podawały po wygraną w drugim secie. Znów dały się jednak przełamać i tym razem przeciwniczki wyrównały stan rywalizacji.

To nie był koniec problemów reprezentantek Kanady i Nowej Zelandii. Kolejny break sprawił, że przy wyniku 6:5 tenisistki z Italii mogły zamykać mecz. Szansa ta została zmarnowała i ostatecznie o wyniku partii decydował tie-break. Momentum znów przeszło na stronę mistrzyń US Open z 2023 roku. Od stanu 0-1 wygrały siedem akcji z rzędu i rezultatem 7:6(1) doprowadziły do super tie-breaka.