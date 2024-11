Tak też było, to aktualna liderka rankingu WTA ostatecznie zeszła z kortu jako zwyciężczyni. Wszyscy po tamtym meczu zwracali uwagę na to, jak wyglądały trybuny. Hala była naprawdę wypełniona i czuć było, że fani żyją tą rywalizacją , szczególnie po udanych zagraniach Chinki.

Kibice zaskoczyli Świątek. W samym środku akcji

W momencie, gdy piłka upadała na linię kibice... zaczęli bić nagle brawo i nie był to jednostkowy wybryk kogoś z trybun, a naprawdę czuć było, że fani myśleli, że to już koniec tej akcji i punkt trafia do Gauff, na co zareagowali wybuchem entuzjazmu. Ostatecznie powędrował on do Polki, której ta "niespodzianka" nie przeszkodziła.