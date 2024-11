Krejcikova zagrała dla Świątek. Amerykanka wyeliminowana, szansa dla Polki na numer jeden

W drugim wtorkowym starciu w Rijadzie, ale pierwszym w singlu, doszło do rywalizacji pomiędzy tenisistkami, które przegrały swoje spotkania w premierowej serii gier. Jessica Pegula rywalizowała z Barborą Krejcikovą. Czeszka pokonała Amerykankę 6:3, 6:3, a to oznacza, że finalistka tegorocznego US Open została pozbawiona szans na awans do półfinału. Jeśli Iga Świątek wygra dzisiaj z Coco Gauff, wówczas Polka zagwarantuje sobie pierwsze miejsce w grupie pomarańczowej.