Pogodowy dramat na Wimbledonie. Turniejowi grozi paraliż, ucierpiały dwie Polki

Iga Świątek i Hubert Hurkacz już w drugiej rundzie

Równie zadowolony z siebie może być także Hubert Hurkacz. Wrocławianin co prawda grał na otwartym korcie, lecz miał to szczęście, że we wtorek rozpoczął pojedynek z Radu Albot w miarę wcześnie, kiedy deszcz jeszcze nie padał nad kompleksem Wimbledonu. Krople pojawiły się dopiero w trakcie drugiego seta. Obaj zawodnicy zeszli w pewnym momencie do szatni, lecz wrócili do rywalizacji kilkadziesiąt minut później.