Magdalena Fręch: Jestem zupełnie inną osobą

- Po tym sezonie w Anglii zdecydowanie mniej - mówiąc to znów uśmiechnęła się tak samo szeroko, jak 4 lipca 2023 roku. - Jeszcze dwa lata temu gra kombinacyjna i slajsy robiły robotę , a teraz z tak zagranych uderzeń można tak naprawdę normalnie odgrywać piłki. Nie jest to bowiem taka piłka, która ucieka i ślizga się po korcie. Właściwie powiedziałabym, że ten kort zaczyna przypominać inne nawierzchnie - dzieliła się wrażeniami Fręch.

A drugą sprawą było to, że gdy przed rokiem pojawił się wątek komentarzy, Fręch podzieliła się swoją refleksją z obserwacji mediów . Żaliła się, że po losowaniu, gdy jej rywalką została Jabeur, publikowane były klikbajty z tytułami mówiącymi o nieszczęściu. - Takie tytuły wymuszają na czytelnikach konkretne reakcje. Albo inny przykład, mój trener udziela jednego wywiadu, a później ukazują się trzy różne wersje . Padają słowa, których się nie powiedziało, a to od razu zaczyna żyć własnym życiem - żaliła się 58. tenisistka w rankingu WTA.

- Przez ten rok wiele się zmieniło, ja też jestem już zupełnie inną osobą . Nie sprawdzam tego, nie oglądam i jakby się wyłączyłam. Tyle rzeczy się wydarzyło... Myślę, że już po prostu dorosłam do tego i kompletnie mnie to nie parzy. Ludzie zawsze będą pisać oraz będą pojawiały się tytuły, które nie będę nam się podobały lub treść artykułów, ale to jest wpisane w nasze życie i trzeba się z tym pogodzić - odparła podopieczna trenera Andrzeja Kobierskiego. Przyznała z kolei, że w dalszym ciągu otrzymuje wiadomości prywatne, których treść może szokować.

Wimbledon już nie robi takiej krzywdy. "Nawierzchnia jest wolniejsza"

- Uważam, że zaważyło dosłownie kilka piłek. Wiadomo, że jest niedosyt, bo na mecz wychodzę po to, żeby wygrać. I chciałabym grać dalej. Pierwsze rundy z reguły są najtrudniejsze, najciężej jest się przełamać. Te korty tak różnią się od treningowych, że to robi różnice. Pierwsze gemy na pewno były przyzwyczajaniem się, badanie przeciwniczki z jaką wyszła taktyką, bo wyszła nastawiona bardzo ofensywnie. Było parę szans na to, żeby wrócić i przełamać i prowadzić w drugim secie, ale tego nie wykorzystałam i to się zemściło - analizowała nasza singlistka.