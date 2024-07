Czyli to prawda o Idze Świątek. Po zwycięstwie przyznała wprost. "Nie róbcie tego"

- Jestem zadowolona z tego solidnego startu. Wiem, że to nie było łatwe losowanie, bo gra przeciwko mistrzyni wielkoszlemowej zawsze jest trudna, ale cieszę się, że udało się wygrać - skomentowała na gorąco po zwycięstwie Iga Świątek .

Później Iga Świątek została zapytana o regularność, która jest niezbędna, aby zakwalifikować się jak najdalej na Wimbledonie. Jak wiadomo, najlepszym wynikiem Polki na tym turnieju jest awans do ćwierćfinału - to udało jej się w 2023 roku.

- Widzę postęp w mojej grze na trawie . Staram się nie patrzeć na te wszystkie statystyki. Czuję, że na treningach też gram lepiej. Pierwsza połowa tego roku była dla mnie udana i to też pomaga mi w kolejnych startach - dodała najlepsza tenisistka świata.

Iga Świątek przyznała wprost, że tego nie lubi. "Nie róbcie tego"

Na koniec wywiadu Polka została zapytana o to, czy to prawda, że w trakcie turnieju nie lubi znać swoich kolejnych rywalek i szczegółów jej części drabinki.

- To żaden przesąd, ale to prawda. Zawsze skupiam się tylko na najbliższym meczu i nie chcę wiedzieć, z kim mogę mierzyć się później. Proszę więc - nie mówcie mi tego. Często w wywiadach dziennikarze mówią mi, jak będzie wyglądała moja drabinka do finału. Myślę sobie wtedy: "O mój Boże, nie mówcie mi tego" - odparła Polka.