Igrzyska tuż-tuż, a tu pilna wiadomość z polskiego obozu. Nieoficjalna

Magda Linette przyjęła propozycję! "Dla niej zawsze będę dostępna"

Magda nawet się uśmiechała, choć była świeżo po przegranym meczu ze Switoliną , że być może w gronie dziennikarzy wiemy więcej od niej samej . - To jestem bardzo ciekawa, sama chciałabym to wiedzieć - odparła.

- Owszem, zgłosiłyśmy się z Alą. Tak naprawdę rozmawiałyśmy o tym od dłuższego czasu. Na początku nie miałam w planie grać debla, chciałam miksta z Jankiem Zielińskim. Ale kiedy dowiedzieliśmy się, że nie możemy, Ala napisała do mnie, że wraca. I zapytała się, czy mam w planie. Nie miałam takiego założenia, ale po jej propozycji odparłam, że dla niej zawsze będę dostępna. I to się wydarzyło. Ala była taką osobą, że gdy wchodziłam do touru i grałam pierwsze Fed Cupy, to ona się mną zajmowała. Była pierwszą osobą, która zawsze mi pomagała. Więc kiedy teraz ja mogę jej pomóc, chciałabym to zrobić. Mam nadzieję, że się dostaniemy - przedstawiła szczegóły 32-latka z Poznania.