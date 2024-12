Głośno o decyzji Radwańskiej. Kibice nie wierzą własnym oczom

Agnieszka Radwańska w zespole Magdy Linette. Internauci oszaleli po tej informacji

"Byłam niesamowicie zachwycona faktem, że Agnieszka Radwańska zechciała dołączyć do mojego teamu. Szczerze, było to dla mnie zaskoczenie. Bardzo niepewnie zapytałam. Nie sądziłam, że będzie miała ochotę wrócić do touru, do podróżowania. Ale też, że będzie chciała mi po prostu pomóc. Byłam naprawdę niesamowicie rozczulona tym" - wyznała poznanianka.