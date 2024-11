Magdalena Fręch zdradziła swoją tajemnicę. Opuściła Polskę, zamieszkała w arabskim kraju

Sukces w Guadalajarze, a potem lekki zjazd. To i tak najlepszy sezon w karierze Fręch

- To sport przegranych. Przegrywa się co tydzień i niełatwo dźwigać to na barkach. Istnieje tymczasem wiele czynników, które wpływają na mecz, przez co jednego dnia wszystko nam wychodzi, kolejnego wszystko psujemy. Coś, co bywa normalnością, staje się przeszkodą. Trudno znaleźć balans, aby dobrych dni było więcej niż gorszych. Trzeba szukać własnej drogi - zdradziła tenisistka.