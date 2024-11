Serena Williams przerwała milczenie. Ukrywała to przed fanami. "Mam obsesję"

Emerytura sportowa to dla wielu tenisistów i tenisistek spora zmiana, z którą trudno jest się oswoić. Chociaż od ogłoszenia o "odłożeniu rakiety na bok" przez Serenę Williams minęły już ponad dwa lata, Amerykanka ma problem z przystosowaniem się do nowej rzeczywistości . 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa w rozmowie z "People Magazine" podzieliła się z fanami bolesnym wyznaniem.

Serena Williams wreszcie podzieliła się tym z kibicami. Amerykanka wprost o swojej obsesji

Williams we wrześniu 2022 roku po US Open deklarowała, że zamierza poświęcić się od tej pory rodzinie, a także rozwijaniu biznesu. Była tenisistka ujawniła, że skupiła się na różnego rodzaju inwestycjach. 43-latka teraz wyznała, że zmaga się z obsesją.

- Kiedyś wiedziałam, że niemal codziennie będę w stanie spalić 20 tysięcy kilokalorii. A teraz myślę sobie: O Boże, teraz nie wiem, ile spalę. Spójrz na mnie. Staram się wciąż walczyć, teraz moim celem jest przebiegnięcie półmaratonu. To mój nowy cel. To jest tak, że muszę robić coś, co wymaga ode mnie poświęceń, potrzebuję rywalizacji. Szalenie brakuje mi tenisa - dodała Amerykanka.