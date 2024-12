Koniec meczu Polki o 16.45, trzy minuty przed zachodem słońca. Wcześniejszy maraton trwał 4,5 godziny

Martyna Kubka walczy w Szarm el-Szejk w Egipcie o swój pierwszy singlowy tytuł w tym roku - nie jest bynajmniej faworytką w tym turnieju, choć ma piątkę w drabince. Wspólnie ze Słowaczką Katariną Kuzmovą są jednak faworytkami w deblu, dla Polki to szansa na ostatnie turniejowe zwycięstwo w tym roku, zarazem 10.

273 minuty dwóch Rosjanek na korcie w Szarm el-Szejk. A Polka musiała czekać aż skończą

Rano Kubka dość pewnie pokonała Białorusinkę Annę Kubariewą 6:1, 6:4, tym razem musiała na to starcie poświęcić 83 minuty. Dwa swoje poprzednie spotkania w Egipcie wygrała w niecałą godzinę, ale i dziś awansowała bez większych problemów. Może z jednym trudniejszym momentem, gdy w drugiej partii rywalka odskoczyła na 3:1, mając przełamanie zapasu. Po 83 minutach to jednak Polka cieszyła się z awansu do ćwierćfinału.