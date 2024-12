Tenisista znów trafił na stół operacyjny. Wykryto u niego guza mózgu

Tragiczne sceny rozegrały się podczas turnieju ITF M15 w Monastyrze w Tunezji. Podczas meczu z rodkiem Yankım Erelem Altug Celikbilek nagle stracił przytomność . Na ratunek reprezentantowi Turcji od razu ruszyły służby medyczne, które podjęły decyzję o natychmiastowym transporcie tenisisty do pobliskiego szpitala. Ich decyzja okazała się słuszna - sportowiec miał wylew krwi do mózgu i każda minuta decydowała o tym, czy lekarzom uda się uratować jego życie. 28-latek od razu trafił na stół operacyjny, a wkrótce potem Turecka Federacja Tenisowa przekazała fanom dobre wiadomości.

" Nasz zawodnik pozytywnie zareagował na leczenie. We wtorek 3 grudnia zostanie przewieziony do ojczyzny w celu kontynuowania leczenia w naszym kraju . Dzięki wkładowi Ministerstwa Sportu zostanie on przetransportowany samolotem. Stan zdrowia Altuga Celikbileka jest stale monitorowany, a każdy etap procesu jest skrupulatnie przemyślany" - przekazano w oświadczeniu.

Altug Celikbilek przeszedł kolejną operację. Lekarze usunęli guza mózgu

Niestety, na tym nie zakończył się dramat tureckiego gwiazdora. O jego cierpieniu opowiedziała teraz partnerka, Eliessa Vanlangendonck. Bejgijska tenisistka ujawniła, że na krótko po pierwszej operacji jej ukochany znów trafił na stół operacyjny . W trakcie badań wykryto bowiem guz na mózgu tenisisty, który musiał zostać usunięty . "Minął już ponad tydzień od kiedy dostałeś bólu głowy podczas meczu w Monastyrze i kilka godzin później trafiłeś na pilną operację mózgu. Chyba nadal nie wierzę, nie rozumiem i nie akceptuję tego, co się dzieje. Wiem, że mówiłeś nam w tym momencie, że masz tak wielki ból, ale nigdy bym sobie czegoś takiego nie wyobraził... 3 dni później zostałeś przetransportowany helikopterem medycznym do Stambułu, aby przejść kolejną operację, podczas której usunięto guz " - wyjawiła.

Belgijska gwiazda przyznała, że jej ukochanemu pomogło wsparcie, jakie okazali mu bliscy oraz lekarze. "Na szczęście od początku do teraz zawsze byłeś w dobrych rękach, z najlepszymi lekarzami. Otacza cię ogromne wsparcie i niesamowity zespół wokół ciebie. Od bliskich, rodziny, przyjaciół, po lekarzy, pielęgniarki i nieznajomych. Wszyscy o tobie myślą, wysyłają pozytywną energię i modlą się za ciebie. Będziemy to robić tak długo, jak będzie to potrzebne. Będę przy tobie na każdym kroku drogi, bez względu na to, jak długo to potrwa, NIGDY cię nie opuszczę" - przekazała w poruszającym wpisie na Instagramie.