Jedna z ośmiu, które ograły Świątek. Koszmar trwa, czwarty taki Szlem z rzędu

Jeszcze półtora roku temu wydawało się, że Weronika Kudiermietowa może próbować przedostać się do grona najlepszych zawodniczek świata, jesienią 2022 roku wskoczyła do TOP 10 rankingu WTA, dobrze zaczęła poprzedni sezon: o ćwierćfinału i półfinału turniejów w Adelajdzie. Jeszcze do Australian Open przystąpiła jako dziewiąta rakieta świata. I mimo, że w 2023 roku pokonała tak Igę Świątek (w Tokio), Arynę Sabalenkę, jak i Coco Gauff, to właśnie w poprzednim roku zaczął się jej zjazd w rankingu.

